Unimol, Informatica, nuovi indirizzi a Termoli e Pesche

(ANSA) - TERMOLI, 25 FEB - Si amplia l'offerta formativa del Corso di Laurea in Informatica dell'Università del Molise con un percorso comune presso la sede Unimol di Termoli e al Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (Isernia). Il nuovo percorso formativo partirà il prossimo anno accademico 2023/2024 e prevede l'articolazione del piano degli studi in due diversi curricula: "Software Technologies - ST", in collaborazione con le imprese, a Termoli, e "Computer Science - CS" - nel paese altomolisano.

ll primo mira a formare "IT specialist", qualificati ed esperti specialisti molto richiesti e in possesso di ampie ed elevate competenze tecnologiche; il curriculum "CS - Computer Science" è orientato a formare uno "scienziato dell'informazione", la nuova figura professionale con una forte vocazione non solo tecnologica, ma soprattutto scientifica e con una spiccata propensione all'innovazione.

Uno dei principali obiettivi di UniMol è consolidare e rafforzare tutte quelle iniziative proiettate a favorire l'occupabilità e la crescita sia personale sia professionale dei propri e dei futuri studenti. In tale quadro sono indispensabili le indicazioni offerte dagli esponenti del Mondo del Lavoro, delle Professioni, delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese.

La presentazione del nuovo corso di studio si terrà martedì 28 febbraio, alle ore 11.00, nell'Aula Adriatico della sede universitaria di Termoli. (ANSA).