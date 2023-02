Carnevale europeo a Isernia, annullo filatelico speciale

(ANSA) - ISERNIA, 22 FEB - Carnevale europeo delle maschere zoomorfe a Isernia: annullo filatelico di Poste Italiane per l'evento di sabato 25 febbraio. Sarà attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Carnevale europeo delle maschere zoomorfe", è stato richiesto dall'associazione Artemide che organizza la manifestazione.

Nello stesso giorno, dalle ore 16.30 alle 20.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito nel porticato di Piazza Andrea di Isernia. Intanto oggi l'associazione Artemide, l'assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno, e il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, hanno tenuto una conferenza stampa all'Auditorium 'Unità d'Italia' per ufficializzare il programma del Carnevale europeo, già presentato nei gIorni scorsi. Fra tutti un dato: in città si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive. (ANSA).