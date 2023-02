ANSA/Crisi sanità Molise,medici rifiutano concorsi deserti

di Lino Venditti (ANSA) - CAMPOBASSO, 22 FEB - Una scia interminabile di criticità sta delineando il presente della sanità molisana alle prese dal 2007 con i problemi legati all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo, blocchi del turn over, carenza degli organici, liste di attesa 'dilatate', concorsi per l'assunzione di medici andati deserti e con Commissari ad Acta che non sono riusciti a portare a termine, almeno fino ad oggi, i loro incarichi. Ed e' proprio di oggi l'annuncio delle dimissioni del subcommissario alla sanità Giacomo Papa. "Avendo registrato - scrive - nel corso della riunione che si è svolta ieri presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare l'incarico, rassegno le mie dimissioni irrevocabili da sub-commissario per il piano di rientro sanitario della Regione Molise. Lascio l'incarico - conclude - con la speranza di aver dato un contributo al miglioramento della sanità regionale", E senza esito e' stato anche l'avviso per soli titoli finalizzato all'assunzione a tempo determinato di tre medici palliativisti da impiegare per il progetto relativo alla costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore in area pediatrica. Su tre professionisti richiesti, solo due hanno risposto ma dopo pochi giorni dall'approvazione della graduatoria hanno comunicato di rinunciare all'incarico. Non solo: durante il covid furono assunti medici venezuelani ed altri medici non italiani che prestano servizio nella sanità regionale.

Sul 'caso Molise' era intervenuto anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Se una regione dopo 13 anni non esce dal commissariamento, nonostante il Piano di rientro, significa che forse il commissariamento non è lo strumento più utile per assicurare i servizi ai cittadini". Queste le sue parole in occasione della partecipazione all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Molise. Tra le priorità, dunque, resta di prim'ordine quella di azzerare il disavanzo sanitario.

Servirebbe un provvedimento ad hoc. "La richiesta di un Decreto Molise sul modello della Regione Calabria, per il recupero del deficit, va presa in seria considerazione, non solo dal dicastero della Salute, ma anche dal Mef", aveva detto il ministro che tuttavia sottolineò: "il Decreto da solo non sarebbe sufficiente senza una strategia di più ampio respiro che consenta al Molise, una volta azzerato il debito, di non generarlo di nuovo. Va creato un nuovo modello che possa consentire il mantenimento del pareggio".

Intanto tra i numerosi problemi è emerso anche quello della scarsa attrattività che ha il Molise per i medici. Numerosi concorsi e avvisi pubblici emanati dall'Asrem per assumere a tempo determinato e indeterminato specialisti nelle varie discipline mediche, sono andati deserti o hanno fatto registrare una scarsa adesione rispetto al numero dei posti richiesti. A questo si aggiunge la recente polemica sollevata dal 'Gemelli Molise', struttura convenzionata, che ha criticato i contenuti di un decreto del Commissario ad Acta e presidente della Regione, Donato Toma. Nel provvedimento è stabilito che le prestazioni per i trattamenti di radioterapia effettuate dal Gemelli, unica struttura in regione, vengano validate dal dirigente medico del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Quello che starebbe accadendo, secondo il Gemelli, è una sorta di 'corto circuito' tra lo specialista di radioterapia e l'oncologo del Cardarelli. (ANSA).