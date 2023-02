Radioterapie del Gemelli Molise, Schillaci convoca Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 FEB - Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato alle 15 di domani 21 febbraio al ministero il Commissario ad Acta per la Sanità e presidente della Regione, Donato Toma, per un aggiornamento della situazione relativa al 'Gemelli Molise'. L'incontro, a seguito della nota inviata da Toma che riguarda le prestazioni di radioterapia erogate dalla struttura sanitaria di Campobasso.

La questione è al centro di un'accesa polemica tra i vertici del Gemelli e la Struttura commissariale in relazione ai contenuti di un decreto commissariale nel quale si stabilisce che le prestazioni per i trattamenti di radioterapia vengano validate dal dirigente medico del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Quello che starebbe accadendo, secondo il Gemelli, è una sorta di 'corto circuito' tra lo specialista di radioterapia e l'oncologo del Cardarelli che limiterebbe il numero dei trattamenti (schermature) da effettuare su pazienti oncologici, disattendendo le indicazioni del radioterapista.

Di parere opposto Toma che ha chiarito il modus operandi della Struttura commissariale. "Paghiamo il ciclo completo che al suo interno può avere più trattamenti - ha precisato - non paghiamo le singole sedute, ci atteniamo al nomenclatore nazionale in vigore in questo momento". In sostanza, nessun taglio alle prestazioni sanitarie, ma solo l'applicazione del tariffario nazionale. "Senza un intervento immediato - ha detto nel corso di una conferenza stampa il presidente del Gemelli, Stefano Petracca - entro fine mese smetteremo di prendere ulteriori pazienti e inizieremo a chiudere Radioterapia". (ANSA).