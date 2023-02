Sanità: Boccardo (Uil), superare logiche burocratiche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 FEB - "Non possiamo assistere alla distruzione del sistema sanitario e ancora una volta ci appelliamo al buon senso e all'umanità di chi ha il compito di decidere su una questione tanto delicata come quella della salvezza dei malati. Serve semplicemente che con grande responsabilità si ponga al centro delle decisioni la persona e i suoi diritti superando logiche contabili e burocratiche". Lo afferma la segretaria regionale della Uil, Tecla Boccardo, intervenendo sulla problematica evidenziata ieri dal 'Gemelli Molise' relativa ai trattamenti di Radioterapia e alle procedure stabilite da un decreto del Commissario ad Acta per la sanità che "costituiscono di fatto - osserva la sindacalista - una complicazione burocratica che rallenta il sistema e quindi i tempi di attesa per accedere alla prestazione".

"Non si umilino i malati oncologici già fragili e provati dalla malattia devastante - prosegue - è per il rispetto della loro dignità e dei loro diritti che chiediamo ancora una volta attenzione. Queste persone non possono essere abbandonate al loro destino e devono sentirsi protette nella loro terra, senza elemosinare altrove cure che possono ricevere in Molise presso i nostri centri di eccellenza. La sanità non è un mercato e i malati non sono merce". (ANSA).