Sanremo: Tiromancino, mi piace sempre più da spettatore

Dentro c'è un po' di tutto, è un evento televisivo che Amadeus sta facendo in maniera molto spettacolare. Mi ha divertito, in alcuni momenti di più, in altri di meno". Così Federico Zampaglione commenta il Festival di Sanremo parlando a margine dell'ultima tappa del tour dei Tiromancino, a Isernia (sold out all'auditorium Unità d'Italia). Il cantante trova giusta la vittoria di Mengoni: "Aveva il pezzo più convincente e ha fatto interpretazioni sempre impeccabili". Infine indica gli artisti in gara che ha apprezzato di più: "I Coma Cose avevano un bel pezzo, molto cool, poi Mengoni e Lazza". Quanto alla sua carriera, Zampaglione dice che per ora non farà più album: "Album ne ho fatti tanti - spiega -, preferisco far uscire di volta in volta una canzone singola che mi piace e mi rappresenta in quel momento, senza doverla tenere a ferma per anni, in attesa di avere almeno altri dieci pezzi. E poi dal vivo ci sono tante canzoni che non possiamo non fare, se mettessi dentro tante canzoni nuove dovrei togliere dei pezzi importanti".

