Bit: lanciato nuovo sito web 'Vivi Campomarino'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 FEB - Il Comune di Campomarino è presente anche quest'anno, dopo il notevole interesse suscitato l'anno scorso, alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo: l'occasione è servita per lanciare il nuovo sito internet 'Vivi Campomarino' (www.vivicampomarino.it), portale web ufficiale dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali nato per valorizzare il turismo locale e per offrire un servizio in grado di interagire con il turista.

Il sito, inoltre, è collegato all'App Vivi Campomarino che per la nuova stagione turistica ha implementato i servizi disponibili, con particolare riferimento al servizio 'Vivi Guest', che offre una scontistica per chi alloggia nelle strutture del posto, e al servizio di bike sharing/percorsi enogastronomici.

Una serie di iniziative che hanno il fine di lanciare Campomarino nella scena turistica nazionale e internazionale, grazie alla grande visibilità che riesce a garantire un'evento come la BIT di Milano.

La partecipazione alla manifestazione promossa da Fieramilano conferma il notevole interesse e l'attenzione che il Comune di Campomarino e l'Assessorato al Turismo rivolgono ad una tematica che in questi anni ha portato la cittadinanza adriatica a raggiungere risultati importanti.

Presenti l'assessore al Turismo Michele D'Egidio e il vicesindaco Antonio Saburro che hanno portato a Milano le principali novità pensate al fine di promuovere e lanciare il movimento turistico.

In particolare, per promuovere il territorio sono stati creati diversi gadget come shopper, zaini e materiale promozionale. Inoltre, la sinergia tra Assessorato al Turismo e Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali ha portato alla realizzazione di una nuova edizione della brochure/guida turistica che è stata tradotta anche in inglese, considerato l'elevato numero di turisti che continuano a giungere periodicamente soprattutto dagli Stati Uniti per visitare il sito storico di Ramitelli. (ANSA).