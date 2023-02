Zes Adriatica:docente Unimol in Comitato tecnico-scientifico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - Giuseppe Peter Vanoli, Ordinario di Fisica tecnica ambientale e Prorettore dell'Università del Molise con delega alle iniziative strategiche di Ateneo, chiamato a far parte del Comitato tecnico scientifico (Cts) del Commissario straordinario del Governo della Zona economica speciale (Zes) 'Adriatica' (Puglia-Molise).

L'organismo è stato istituito a supporto della struttura commissariale nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. Attualmente fanno parte del Cts dieci componenti, tutti docenti universitari di vari ambiti disciplinari provenienti da diversi atenei del territorio nazionale e, come specificato nel Decreto istitutivo e di funzionamento, "di massima e comprovata esperienza, con l'obiettivo di formulare proposte, pareri e contribuire e garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale".

