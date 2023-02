Mafia:Campobasso,luoghi intitolati ad agenti Montinaro e Loi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - Due luoghi della città di Campobasso verranno intitolati agli agenti della Polizia di Stato, Antonio Montinaro ed Emanuela Loi, uccisi nel 1992 nelle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio. Erano, rispettivamente, componenti delle scorte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il via libera, all'unanimità, dalla Quarta Commissione consiliare (Cultura) di Palazzo San Giorgio che ha aderito alla richiesta dell'Associazione 'ConDivisa-Sicurezza e giustizia'. A darne notizia, il Coordinatore regionale, Gianni Alfano, che ha espresso soddisfazione per la decisione. "Con orgoglio - le sue parole - adesso attendiamo la decisione della localizzazione.

Grazie a tutti i componenti la Commissione". (ANSA).