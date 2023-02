Inchiesta Molise: Toma, siamo tranquilli, tutto si chiarirà

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - "La Giunta è tranquilla, siamo tutti tranquilli, non è stata una delibera politica". Così il presidente della Regione Molise Donato Toma, all'ANSA, commenta la vicenda giudiziaria che lo coinvolge con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio insieme a tutta la sua Giunta.

"Stiamo già chiarendo tutto alla Procura, da parte nostra c'è la massima disponibilità a fornire i chiarimenti necessari - prosegue il governatore -. Prima di fare la nomina in questione abbiamo demandato alla struttura legale della Regione tutti gli accertamenti del caso per vedere se c'era inconferibilità o incompatibilità e abbiamo ricevuto tutti i pareri di legittimità. Basta leggere le delibere - conclude Toma -, è tutto scritto nell'istruttoria: ci siamo attenuti pedissequamente ai pareri di legittimità". (ANSA).