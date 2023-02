Inchiesta Molise: Greco (M5S),vicenda partita da mio esposto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - "Questa conclusione delle indagini arriva dopo un esposto che è stato sottoscritto da me.

La circostanza particolare è che io misi in guardia la maggioranza in Consiglio regionale chiedendo a Toma di annullare gli atti in questione perché contrari alla legge sulle incompatibilità e sulle inconferibilità, ma il presidente tirò dritto". Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Molise, Andrea Greco, a proposito dell'avviso di garanzia per abuso d'ufficio al presidente della Regione Donato Toma e a tutta la giunta regionale di centrodestra.

"A quanto pare - prosegue - ora tutti i nodi stanno arrivando al pettine: quella persona non poteva essere nominata secondo le leggi dello Stato. Aspettiamo la conclusione della vicenda giudiziaria, confidiamo nella Giustizia che ha il compito di fare luce sull'intera vicenda, ma chiaramente per Toma non c'è più spazio, queste persone, oggi più che mai, devono andare a casa". (ANSA).