Pnrr, a Castel del Giudice fondi ottenuti da Pietrabbondante

Termina, dunque, il braccio di ferro tra i due comuni della provincia di Isernia, entrambi candidati, passato per due gradi di giudizio: prima il Tar Molise, che aveva confermato i fondi a Pietrabbondante, e poi il Consiglio di Stato, che ha assegnato i fondi a Castel del Giudice. Da qui il passaggio in Commissione valutazione e la determina conclusiva.

"La Commissione - si legge nella determina - ha confermato, sulla scorta dei riscontri acquisiti, l'effettiva correttezza della perimetrazione del borgo storico effettuata dal Comune di Castel del Giudice e ciò in ragione della riconoscibilità morfologica del borgo storico, della continuità storica del tessuto edilizio e della prevalenza di caratteri formali e strutturali specifici".

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Lino Gentile, mentre il collega di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo, già dopo la sentenza del Consiglio di Stato aveva espresso rammarico per l'occasione persa, ma aveva espresso l'auspicio che i 20 milioni rimanessero, comunque, in Molise.

