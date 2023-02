Molise in fiera, a Termoli 60 espositori da 6 regioni

(ANSA) - TERMOLI, 10 FEB - Sessanta espositori da Abruzzo, Basilicata, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia alla terza edizione di "Molise in Fiera" la manifestazione in programma a Termoli dal 15 al 19 febbraio prossimi. L'evento è stato presentato oggi in conferenza stampa dall'assessore comunale alle Attività Produttive Giuseppe Mottola e Mariella Tufarelli organizzatrice della manifestazione. Quest'anno sono diverse le novità che si troveranno nell'area fieristica: saranno rappresentate anche il Piemonte e l'Austria e sono presenti settori dedicati al wedding, all'arredamento e al wellness. "Il territorio molisano - ha spiegato Mariella Tufarelli - offre garanzia e riferimento a tutti gli espositori che decidono di partecipare alla fiera che quest'anno avrà un aspetto differente. Organizzare questo evento qui a Termoli rappresenta un punto cardine per gli espositori di Puglia e Abruzzo. La posizione strategica del Molise e di Termoli offre un forte richiamo per questo tipo di eventi".

L'assessore Mottola sottolinea come "con la ripresa, il Comune di Termoli è sempre a disposizione per cercare di agevolare questo tipo di eventi che mettono in vetrina realtà regionali ed extraregionali".

Oltre ai nuovi settori non mancheranno gli stand dedicati all'agricoltura, ai prodotti tipici e al tempo libero.

L'inaugurazione di "Molise in Fiera" si terrà il 15 febbraio, alle ore 17, davanti ai padiglioni dell'area fieristica di Piazza Giovanni Paolo II. La Fiera è a ingresso gratuito e sarà aperta tutti i giorni dal 15 al 19 febbraio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. (ANSA).