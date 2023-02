Poste Italiane riattiva il servizio a Colli a Volturno

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO, 02 FEB - "Poste Italiane, attraverso una comunicazione ufficiale, ha confermato la decisione di installare un prefabbricato da adibire a Ufficio Postale a servizio dell'utenza di Colli a Volturno (Isernia), nonché dell'intera Alta Valle del Volturno". Lo rende noto il sindaco, Emilio Incollingo, dopo che Poste Italiane, una settimana fa, aveva disattivato l'unico presidio attivo in paese: un Ufficio mobile, generando preoccupazioni e proteste.

"Il modulo di adeguate dimensioni, superficie di oltre 150 metri quadri - spiega Incollingo - sarà ubicato in piazza Madre Teresa di Calcutta già dalla prossima settimana e in pochi giorni i nuovi sportelli saranno resi pienamente operativi, assicurando così tutti i servizi".

"Con questa soluzione, tanto auspicata - prosegue il sindaco - si provvederà almeno temporaneamente a risolvere l'incresciosa situazione di disagio determinatasi, fin dallo scorso 8 ottobre, a seguito della chiusura per inagibilità dei locali di via Roma.

L'Amministrazione Comunale - conclude - ha seguito quotidianamente la vicenda con particolare attenzione, in continuo contatto con i dirigenti dell'azienda. A nome di tutta la cittadinanza, si intende ringraziare Poste Italiane spa per essersi impegnata nella direzione di questo risultato". (ANSA).