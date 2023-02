Crisi: Ranieri (Cgil), da Toma chiusura a tavolo permanente

(ANSA) - PESCARA, 02 FEB - Duro attacco del segretario regionale Abruzzo e Molise Carmine Ranieri al presidente della Regione molisana. Ranieri infatti nel suo intervento durante il congresso in corso di svolgimento a Pescara si è soffermato sulle difficoltà delle imprese territoriali, e quindi "Sappiamo che questo settore è composto da piccole e micro imprese, che sviluppano oltre il 50% dell'occupazione, e molte si trovano in forte difficoltà a causa della loro dimensione molecolare che rende loro difficile investire su innovazione di prodotto e di processo nella direzione della transizione digitale ed ecologica, per investire su nuovi mercati e nuovi settori. Molte di queste, a bassa capitalizzazione e con alti livelli di indebitamento, dovuti alla pandemia prima e all'aumento dei costi energetici e delle materie prime poi, vanno avanti con estrema difficoltà e molte di esse non riusciranno a stare in piedi - chiarisce Ranieri - Per tali imprese vani sono stati i tentativi dei sindacati confederali e delle associazioni delle imprese di attivare un tavolo permanente con la Regione Abruzzo nonostante l'impegno preso formalmente dal Presidente Marsilio in più occasioni. Un atteggiamento fortemente criticato da tutte le forze sociali ed economiche della regione. Ma lo stesso atteggiamento di chiusura è quello portato avanti dal Presidente della Regione Molise Donato Toma, anche in Molise tutto il partenariato ritiene che il confronto sia solo formale ma di poca sostanza". (ANSA).