Anno giudiziario: Molise, allarme criminalità per fondi Pnrr

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GEN - Furti nelle case e scippi in aumento così come crescono le truffe legate al reddito di cittadinanza. In aumento anche i reati informatici e i casi di stalking. Diminuiscono gli omicidi colposi dovuti a infortuni sul lavoro. Sostanzialmente stabili i casi di reati contro la pubblica amministrazione, gli omicidi stradali, i reati sessuali e quelli in materia di droga, le rapine, le truffe e i casi di estorsione. E' questa la fotografia dei reati in Molise che emerge dai dati forniti durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario in Corte d'Appello a Campobasso. Si aggiunge, però, il rischio di uno "sconfinamento della criminalità organizzata" allettata dagli indotti generati dal Pnrr.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, i casi più ricorrenti sono quelli di abuso d'ufficio che tuttavia - ha evidenziato il procuratore Mario Pinelli nella sua relazione - sono anche quelli che però poi difficilmente si traducono in condanne definitive, tenuto conto dell'estrema difficoltà di poter efficacemente riscontrare l'illecito con riferimento a tutti gli stringenti elementi costitutivi del reato". Tra i dati di rilievo ci sono il raddoppio dei casi di furto in appartamento nel circondario di Campobasso e, nella stessa area, anche il raddoppio dei casi di truffe legate al reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata in regione, Pinelli ha evidenziato che "il relativamente basso numero di fascicoli iscritti alla Dda non deve interpretarsi come dimostrativo dell'assenza di mafie in Molise". "Seppure in assenza di uno stabile radicamento su questo territorio - ha aggiunto - cellule di criminalità organizzata sconfinano con non episodiche incursioni, muovendo sia dalla Campania che dalla provincia di Foggia". Si tratta di incursioni riconducibili spesso a traffici di droga, riciclaggio, stoccaggio di rifiuti o alla necessità di garantire un rifugio a latitanti. Infine Pinelli ha lancia un allarme: "La Guardia di Finanza si sofferma sul fatto che lo sconfinamento della criminalità organizzata in Molise allo stato possa trovare un più che plausibile accreditamento in ragione degli allettanti indotti generati dal Pnrr, tali da suscitare forti appetiti, innanzi tutto per le mafie". (ANSA).