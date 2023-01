Molise, raccolte 1.590 tonnellate pneumatici fuori uso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GEN - In Molise nel 2022 sono state raccolte da Ecopneus oltre 1.590 tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu) equivalenti in peso a oltre 176 mila pneumatici da autovettura. Secondo i dati diffusi da Ecopneus, il Molise è la 19/a regione in Italia per quantità di Pfu generati e raccolti lo scorso anno, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti in regione. In Molise Ecopneus ha soddisfatto 543 richieste di prelievo di Pfu arrivate da più di 200 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. In provincia di Campobasso sono state raccolte 1.150 tonnellate, 440 in quella di Isernia. (ANSA).