Poste: ufficio Colli a Volturno si trasferisce a Fornelli

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO, 26 GEN - Poste Italiane comunica che a partire da giovedì 26 gennaio e fino a nuova comunicazione l'operatività dell'ufficio postale di Colli a Volturno (Isernia) sarà disponibile nella sede di Fornelli, dove è stato attivato uno sportello dedicato. Poste Italiane, si legge in una nota, "si scusa con i cittadini di Colli, ma tale misura di trasferimento si è resa necessaria per agevolare l'accesso della clientela a tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, la cui continuità fino a oggi è stata garantita attraverso una postazione mobile posizionata in Piazza Municipio a Colli a Volturno. Non è stato possibile protrarre oltre tale organizzazione poiché le caratteristiche dell'ufficio postale mobile rispondono a situazioni di emergenza e non garantiscono per lunghi periodi condizioni ottimali né per il personale né per la clientela".

Poste Italiane, prosegue la nota, "coglie l'occasione per ricordare che l'ufficio postale di Colli a Volturno è stato chiuso a seguito di una relazione tecnica asseverata firmata ed eseguita da un tecnico abilitato che ne ha constatato la "'on agibilità'. Occorre inoltre ribadire che l'interdizione all'utilizzo dell'ufficio postale proseguirà fino a che non sarà nuovamente certificata l'agibilità, non solo dei locali dell'ufficio, ma dell'intero immobile che lo ospita. A tale proposito, dagli ultimi contatti del personale tecnico di Poste, l'Amministrazione del condominio riferisce che le attività di indagine sono ancora in corso e il tecnico strutturista incaricato dovrebbe essere in grado di avere il quadro delle indagini strumentali nel breve periodo, probabilmente già nel corso della prossima settimana. Nell'eventualità di una attestazione di agibilità dei locali, Poste Italiane interverrebbe immediatamente con i lavori di ristrutturazione e i tempi della riapertura della sede sarebbero brevi".

Nel caso in cui, si legge ancora, "l'immobile fosse dichiarato inagibile, l'Azienda prenderà invece in considerazione misure alternative. Nel frattempo, l'ufficio postale di Fornelli ospiterà uno sportello dedicato ai cittadini di Colli disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione della clientela anche un ATM Postamat, attivo per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Con gli stessi orari di Fornelli, disponibili anche i vicini uffici postali di Scapoli e Rocchetta a Volturno". (ANSA).