Giorno Memoria: educational su Shoah all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GEN - 'Il passato non passa, la memoria è per sempre'. E' il tema dell'incontro in programma domani 27 gennaio, alle 10, nell'Aula magna dell'Università del Molise a Campobasso. E' promosso dalla Prefettura, Unimol, Ufficio scolastico regionale (Usr) e Conservatorio di musica "L.

Perosi". Un evento, pensato e ideato a più voci, durante il quale si alterneranno momenti di riflessione, approfondimento e brani musicali. Il denominatore comune sarà ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. (ANSA).