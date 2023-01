Disattivato anche ufficio mobile Poste a Colli a Volturno

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO, 26 GEN - "Poste Italiane ha comunicato che a partire da oggi sarà disattivato anche l'ufficio mobile attualmente ubicato in piazza Municipio". Lo ha reso noto il sindaco di Colli a Volturno (Isernia), Emilio Incollingo.

"Dallo scorso mese di ottobre - scrive il sindaco in una nota - i locali che ospitano l'Ufficio Postale di Colli a Volturno, di proprietà dell'azienda e recentemente ristrutturati, sono interdetti al pubblico poiché dichiarati inagibili a seguito di una sommaria verifica effettuata da parte di tecnici incaricati proprio da Poste Italiane. Pur comprendendo il disagio subito dal personale costretto a lavorare in condizioni precarie nella struttura mobile, aggravate anche dalle avverse condizioni climatiche, non ci si può esimere dal contestare quest'ultima decisione che di fatto determina l'interruzione di un pubblico servizio, inconveniente ed inopportuna, in esclusivo danno della cittadinanza e dell'immagine del nostro comune".

Il sindaco ricorda che "fin dal mese di ottobre l'Amministrazione Comunale ha offerto a Poste Italiane la disponibilità del locale, recentemente realizzato, nell'area dell'anfiteatro. L'utilizzo di quel fabbricato potrebbe costituire una soluzione provvisoria, ma alternativa all'ufficio mobile".

"La Direzione Patrimonio dell'azienda - prosegue Incollingo - continua ad assicurare immediate soluzioni, non escludendo la fornitura di un prefabbricato, ma purtroppo ad oggi nulla si è verificato se non uno scarico di responsabilità con altri soggetti oltre che un continuo rinviare a terze competenze le determinazioni circa le sorti dei locali di proprietà invece di Poste. L'Amministrazione Comunale, seppur ancora fiduciosa nella volontà di Poste Italiane di risolvere a breve la vicenda, ribadisce che eventuali inerzie o negligenze di terzi interessati non possono assolutamente comportare un così grave disagio a discapito della cittadinanza collese ma anche dell'intera popolazione dell'Alta Valle del Volturno che, da sempre, fa riferimento agli sportelli di Colli e pertanto invita l'azienda Poste Italiane a porre in essere, in assoluta autonomia e con opportuna solerzia, ogni azione ed attività utile ai fini di una rapida risoluzione del problema". (ANSA).