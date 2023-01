Sociale: apre a Campobasso 'La casa per domani'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GEN - Il sogno è diventato realtà e a distanza di 10 mesi dall'annuncio è stata realizzata.

Saranno i ragazzi con sindrome di Down ad abitare la 'Casa per domani', appartamento allestito a Campobasso dall'Associazione italiana persone Down (Aipd) grazie al sostegno di Intesa San Paolo e della Fondazione Cesvi.

L'inaugurazione, domani 25 gennaio alle 11 in via Roma 52.

Con l'apertura del portone partirà un'altra fase del percorso di giovani donne e uomini che da anni sono attivi per conquistare l'indipendenza. A girare la chiave sarà Luca Trapanese, assessore comunale di Napoli che percorre l'Italia raccontando la sua storia di padre single che nel 2018 ha adottato Alba, bambina con sindrome di Down. Con lui la presidente di Aipd Molise, Giovanna Grignoli, che da oltre 20 anni si batte per migliorare la qualità della vita dei 'suoi' ragazzi. La giornata proseguirà con un incontro dal titolo 'Le nostre imperfezioni', in programma nella sala della Costituzione della Provincia a partire dalle 15.30. Si parlerà del processo che porta a diventare adulti. Luca Trapanese racconterà la sua storia di papà di Alba e l'opera di volontariato che svolge da anni. Un impegno che lo ha portato a fondare l'associazione 'A ruota libera' e a realizzare numerosi progetti legati alla disabilità tra i quali la casa famiglia per bambini 'La Casa di Matteo', unica nel Sud Italia. (ANSA).