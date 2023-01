Servizio civile, opportunità all'Unimol per 12 giovani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GEN - Si chiama 'Dottori in inclusione 2023-Assistenza ai disabili iscritti all'Unimol' il progetto di Servizio civile nazionale dell'ateneo molisano svolto in collaborazione con l'associazione 'Anpeas'. E' rivolto 12 giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni. L'Unimol ritiene che svolgere il servizio presso l'Ateneo costituisca, per chi non vi è mai entrato in contatto, "una efficace modalità di approccio alle opportunità che offre ai giovani intenzionati a studiare presso di essa o semplicemente volenterosi di contribuire allo sviluppo del territorio in cui vivono". Per chi è, oppure è stato studente, vuol dire, invece, "avvicinarsi al mondo Unimol da un'altra prospettiva, ma sempre nell'ottica di fornire un sostegno alla crescita del territorio non tralasciando, per tutti, l'arricchimento del proprio bagaglio di esperienze che potranno risultare molto fruttuose nel futuro professionale e umano di ciascun volontario". (ANSA).