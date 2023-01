Termoli, centro storico si trasforma in Borgo degli Innamorati

(ANSA) - TERMOLI, 23 GEN - Mercatini, street-food e luminarie nel centro storico di Termoli che dall'11 al 14 febbraio prossimi si trasformerà nel Borgo degli Innamorati. L'iniziativa è dell'Associazione culturale Eventi Arte e Spettacolo con il patrocinio del Comune e in collaborazione con le associazioni termolesi Turismol, Gianni's Angels e la Cooperativa Sirio, in vista della ricorrenza di San Valentino. L'inaugurazione sabato 11 febbraio.

I vicoli del borgo si trasformeranno in vie dell'amore, poesie e musica. Grazie a Turismol sarà possibile visitare i monumenti e le botteghe d'artigianato.

Già due anni fa Turismol ideò un percorso con segnaletica dedicato all'amore.

L'evento punta a destagionalizzare il turismo e supportare le attività commerciali, di ristorazione e le strutture alberghiere. (ANSA).