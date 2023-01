Maltempo: Campobasso, all'opera da scorsa notte 92 mezzi Sea

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GEN - Dalla scorsa notte sono all'opera a Campobasso 92 mezzi della Sea, società partecipata dal Comune, per rimuovere la neve che si è accumulata nelle strade. Le principali vie di collegamento, in particolare quelle di contrada Tappino che portano alle strutture ospedaliere, fa sapere Palazzo San Giorgio, sono state continuamente presidiate da mezzi di servizio che hanno garantito il transito di ambulanze e auto sia in uscita dagli ospedali che in entrata.

Nella tarda serata di ieri i coordinatori della Sea hanno partecipato al tavolo del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) della Prefettura e al momento non si registrano particolari criticità: le condizioni della viabilità sono in miglioramento e i mezzi in queste ore sono all'opera per l'apertura di varchi e passi carrabili per garantire, in particolare, la possibilità di collegamento alle categorie bisognose, soprattutto per assicurare lo spostamento di persone che devono raggiungere le strutture sanitarie.

Sea ricorda l'attivazione di un Numero Verde a servizio dei cittadini dedicato all'emergenza neve 800 99 33 80, che gestisce le segnalazioni secondo le procedure di coordinamento concordate tra Comune, Prefettura e Organi di sicurezza. (ANSA).