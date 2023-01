Maltempo: arriva neve, controlli su uso pneumatici invernali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 GEN - Controlli più serrati da parte della Polizia locale al fine di verificare il rispetto dell'obbligo da parte degli automobilisti di usare in questo periodo dell'anno sui propri veicoli pneumatici invernali o catene da neve. Ad anticiparli è l'amministrazione comunale di Campobasso in vista dell'arrivo del maltempo, previsto nelle prossime ore, con un repentino calo delle temperature e possibili nevicate. L'invito, inoltre, è a usare la massima prudenza e a non lasciare le vetture in condizioni tali da impedire la normale circolazione veicolare e quella dei mezzi spartineve, spargisale o di soccorso. (ANSA).