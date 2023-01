Eolico Offshore: Facciolla,Regione e comuni costieri silenti

(ANSA) - TERMOLI, 16 GEN - "La progettazione della Maverick non viene indagata dalla Regione Molise e nemmeno dai comuni costieri che sono silenti. Noi acquisiremo la documentazione prodotta dalle associazioni come osservazioni e le trasformeremo in una mozione per impegnare il Governo regionale ad assumere una posizione chiara su un progetto di sviluppo grandemente impattante: stiamo parlando di torri di 260 metri d'altezza a 11 miglia dalla costa". Così, oggi, a Termoli il consigliere regionale del Pd Vittorio Facciolla a conclusione della conferenza in Comune delle associazioni e l'illustrazione delle 93 criticità rilevate nell'istanza di parco eolico in mare.

"E' autentica follia rispetto all'impatto paesaggistico - prosegue Facciolla - Lo stesso Governo regionale, pur avendo in approvazione un Piano energetico regionale, non è stato capace in cinque anni di approvare un banale regolamento a valle. Siamo di fronte a chi dell'inerzia ha fatto la sua cifra politica".

L'esponente del Pd aggiunge di essere favorevole all'energia rinnovabile, ma nel contempo, dice, è importante "la salvaguardia dell'ambiente e la compatibilità tra esigenza di produzione energia e tutela del paesaggio. Mi sembra che questo progetto non vada in questa direzione. Per cui ascoltare il territorio e i suoi interpreti è un momento ineludibile per la politica e anche per acquisire le informazioni necessarie per una valutazione attenta della qualità della progettazione".

Dello stesso avviso l'imprenditore termolese Giuseppe Montesanto, presidente della sezione locale di Assonautica.

"Siamo preoccupati per il diporto e per il turismo nautico.

Quest'anno hanno liberalizzato le dogane in Croazia per cui c'è un incentivo verso le coste dirimpettaie - dichiara Montesanto - Termoli e il Molise sono destinati a fare turismo. Poi c'è il Consorzio TermoliseMare che è al lavoro su un progetto di riqualificazione dell'area di Rio-Vivo che potrebbe trasformarsi in una delle zone più belle della città e invece bisogna abbandonare anche quell'iniziativa per questo impianto. Il Molise non ha bisogno di tutta questa energia". (ANSA).