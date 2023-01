Premi: Estra, vince Fly Sport Molise di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 10 GEN - La "Fly Sport Molise" di Termoli con il progetto "Basket in carrozzina" vince la Call to Action "Le Buone Notizie dello Sport" di Estra Spa, la multiutility del settore energia. Il progetto della società ha il patrocinio del Coni e di Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) e vuole rappresentare un momento di riflessione sul mondo dello sport e sul ruolo che riveste per i ragazzi e le loro famiglie, mettendo in luce il suo valore sociale e l'importanza che le associazioni sportive hanno per il territorio e la comunità futura.

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta nel corso di una cerimonia, svoltasi nel Liceo "Alfano" di Termoli alla presenza del Presidente del Coni Molise Vincenzo D'Angelo, dell'assessore comunale allo sport Michele Barile, Francesco Verniani, Amministratore Delegato Prometeo Estra SpA e del formatore Roberto Ghiretti.

A ritirare il premio consistente in una somma di denaro ed una targa, il capitano della Fly Sport Molise, Andrea Brandimarte:"Questo premio per noi ha un grande significato, non solo da un punto di vista economico, ma come stimolo per andare avanti e continuare a metterci in gioco anche progettualmente.

Aiuta a migliorare noi stessi e anche a creare una comunità molisana, nel suo insieme, migliore per tutti".

Menzione d'Onore per l'Asd CsPattinaggio Campobasso con il progetto "Insieme per lo Sport", finalizzato all'inclusione e alla socializzazione di soggetti fragili appartenenti a categorie vulnerabili, in situazioni di particolare disagio sociale e a rischio emarginazione. La Presidente Rita Bartolomeo sottolinea: "Questo premio è una boccata di ossigeno per tutte le società che faticano ad andare avanti. Siamo fieri di aver ricevuto questa menzione, perché per noi è come aver vinto, aiutandoci a promuovere i nostri progetti".

Per la preside dell'Alfano Concetta Rita Niro che ha aperto la manifestazione:" la responsabilità sociale e inclusione stanno molto a cuore anche a noi della scuola.L'Alfano è una comunità nella comunità: la scuola vive in costante rapporto con la società". (ANSA).