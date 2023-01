Flocco presidente Associazione nazionale maestri cattolic

(ANSA) - TERMOLI, 10 GEN - La molisana Esther Flocco eletta presidente dell'Associazione nazionale maestri cattolici.

A conclusione del Congresso, riunito a Roma nei giorni scorsi, è stato nominato il nuovo consiglio nazionale dell'associazione italiana (Aimc).

Il presidente uscente Giuseppe Desideri augura "buon lavoro" alla neo presidente che, entro breve, convocherà il nuovo Consiglio per la scelta dei neo direttivo. Cinquecento i partecipanti al congresso, provenienti da tutte le regioni italiane ricevuti da Papa Francesco che ha rivolto loro apprezzamento e incoraggiamento per l'attività svolta dall'associazione.

Esther Flocco insegna nella scuola primaria Schweitzer di Termoli, è docente specialista di lingua inglese. E' stata dirigente dell'AIMC a vari livelli e negli ultimi anni ha ricoperto l'incarico di segretaria nazionale dell'Aimc. "E' apprezzata per il suo spirito di servizio, la competenza - dichiarano le colleghe dell'associazione - l'impegno continuo nell'associazione, nella comunità scolastica e nelle realtà ecclesiali". (ANSA).