Usa: McCarthy ha origini molisane, come Pelosi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GEN - Come già per Nancy Pelosi, c'è sangue molisano anche nelle vene del 57enne neo speaker della Camera americana. Il padre di Kevin McCarthy è un vigile del fuoco di origini irlandesi, mentre sua madre, Roberta Palladino, è di origini italiane. Il nonno materno, immigrato dal Molise, era Guido Palladino, figlio di Giuseppe Palladino e Alisa Malerba. Giuseppe era nato a Carpinone (Isernia), Alisa a Campobasso.

McCarthy prende il posto di Nancy Pelosi che ha sempre mantenuto saldo il suo legame con il Molise e il suo paese d'origine, tanto da venire in visita ufficiale a Fornelli (Isernia) nell'estate 2022 e ricevere in quell'occasione la cittadinanza onoraria. (ANSA).