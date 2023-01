Pnrr: Campobasso, in arrivo nuova Cittadella dello sport

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 GEN - Grazie ad un finanziamento di 900 mila euro a valere sui fondi del Pnrr, nei quartieri popolari di via Quircio e Fontanavecchia a Campobasso verrà realizzato un nuovo impianto sportivo polivalente. La Giunta comunale ha approvato la delibera del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei lavori da compiere. Il provvedimento, fa sapere il sindaco Roberto Gravina, "assume una particolare importanza perché si tratta di un atto finalizzato alle susseguenti attività per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e, successivamente, all'affidamento dei lavori delle opere, rendendo più celeri le tempistiche, come impone la disciplina che regola questo tipo di fondi le cui varie fasi sono scandite a livello centrale". Il progetto prevede la realizzazione di un campo da gioco per attività di tennis, pallavolo e basket e un'area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva. Inoltre, per garantire il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme Coni per le attività sportive di tipo agonistico, è prevista l'implementazione di spazi destinati a tribune e idonei locali spogliatoi a servizio dell'intero complesso sportivo. (ANSA).