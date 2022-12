Cgil Molise, Paolo De Socio confermato a guida sindacato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 DIC - Nel corso del secondo congresso della Camera del lavoro territoriale la nuova Assemblea generale della Cgil Molise ha confermato Paolo De Socio alla guida del sindacato. Durante i lavori sono stati trattati i temi della precarietà, della pace, della tutela dell'ambiente e della contrattazione territoriale. L'organizzazione sindacale ha ribadito "l'importanza del valore della laicità, della piena affermazione di una cultura della diversità, condannando con forza ogni forma di violenza in particolar modo quella perpetrata nei confronti delle donne". E' stata riaffermata l'importanza e l'esigibilità dei diritti costituzionali quali: lavoro, cittadinanza, salute, istruzione, formazione, sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, nonché la necessità di una programmazione condivisa sia per lo sviluppo territoriale sia per la declinazione delle risorse della nuova programmazione dei fondi europei e del Pnrr. (ANSA).