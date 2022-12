Sport e sociale, Fise Molise per le fasce deboli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - Si è concluso il progetto Mo.L.I.S.E. (Monta ludica inclusione sociale equestre) realizzato dalla Fise Molise a supporto dei minori appartenenti alle fasce deboli del territorio. Bambini ucraini accolti nelle strutture e nelle case private, altri seguiti dagli Ambiti territoriali sociali (Ats) e minori delle Case famiglia, hanno risposto con entusiasmo alla proposta della Federazione scoprendo il piacere e l'ebbrezza dell'andare a cavallo attraverso le lezioni che la delegazione regionale Fise ha organizzato in alcuni maneggi con fondi propri. "Una dimensione sociale della nostra attività - ha spiegato Laura Praitano, delegata Fise Molise - una iniziativa che mette in luce gli innumerevoli benefici dell'equitazione, sport che aiuta i più piccoli a strutturarsi e a mettersi in gioco con il cavallo che si rivela sempre un valido compagno con cui attivare un'intesa unica. Il sociale - ha aggiunto - è sempre nelle mire della nostra programmazione e non esiteremo a proporre iniziative analoghe. Vale la pena ricordare che l'equitazione è un'attività aperta ed accessibile a tutti, anche sul piano economico, apporta notevoli benefici fisici e psichici a chi la pratica ed è adatta ad ogni età, anche per chi non ha mai montato a cavallo". (ANSA).