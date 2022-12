Premi: divulgazione scientifica, il 'Dosi' a docente Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - Con il volume 'I geni invisibili della democrazia - La cultura umanistica come presidio di libertà' (Mondadori Università, 2022), Enzo Di Nuoscio, ordinario di Filosofia della Scienza al Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della Formazione dell'Università del Molise si è aggiudicato il Premio nazionale per la divulgazione scientifica 'Giancarlo Dosi'. Si tratta di uno dei più influenti riconoscimenti della cultura italiana, promosso da Ministero dei Beni culturali, Cnr, Treccani e Associazione italiana libri, che in passato è stato assegnato a illustri scienziati e intellettuali. Un duplice e autorevole riconoscimento per il docente: tra le trecento opere in gara infatti, al libro di Di Nuoscio è stato assegnato il primo premio assoluto per il miglior libro 2022 e anche il primo premio per l'area delle Scienze filosofiche, storiche e letterarie. (ANSA).