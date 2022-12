Sanità, Molise, costituita Cabina regia e Gruppi lavoro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 DIC - Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise e presidente della Regione, Donato Toma, con proprio decreto ha costituito la Cabina di regia di coordinamento delle azioni di attuazione del Programma operativo sanitario (Pos) 2022-2024. Ne fanno parte: Commissario ad Acta, Subcommissario ad Acta, Direttore del Servizio di supporto alla Struttura commissariale, Direttore generale per la Salute e Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem).

Contestualmente sono stati costituiti due Gruppi di lavoro e individuati i rispettivi referenti. Il primo si occuperà della verifica e monitoraggio degli adempimenti Lea (Livelli essenziali di assistenza), il secondo della verifica degli adempimenti regionali per il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per i riscontri al Tavolo tecnico. "Ai componenti della Cabina di regia e dei Gruppi di lavoro - si legge nel Decreto - non spettano emolumenti aggiuntivi a carico della Struttura commissariale". (ANSA).