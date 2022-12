Turismo: a Campomarino enoteca comunale con rete itinerari

(ANSA) - CAMPOMARINO, 13 DIC - Nasce a Campomarino la prima enoteca comunale della Regione Molise con 7 cantine del territorio partecipanti.

L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale, ha visto il contributo del Centro Servizi Turistici e Culturali che ospita i vini nella cornice di Palazzo Norante del paese.

Attraverso la collaborazione tra i due enti è stata creata una rete di itinerari turistici in grado di valorizzare il patrimonio enogastronomico e le potenzialità turistiche e culturali del territorio. Sono sette le cantine che hanno aderito al progetto: Di Majo, Martarosa, Cantina Cliternia, Casale Madonna Grande, Di Vito, Borgo di Colloredo, Di Tullio.

"La nascita di un'enoteca comunale - spiega il sindaco Pier Donato Silvestri - costituisce una grande occasione per una cittadina come Campomarino, la prima in Italia per superficie di terreni dedicati alla viticoltura. L'iniziativa ha l'obiettivo di lanciare Campomarino come punto di riferimento nella valorizzazione delle tipicità locali e, in particolar modo, della produzione vitivinicola con lo scopo di promuovere e valorizzare la produzione locale in un abito più ampio. Si tratta di un'occasione anche per offrire al turista una maggiore consapevolezza delle eccellenze che il nostro territorio offre".

All'inaugurazione dell'enoteca ha partecipato l'assessore regionale Vincenzo Niro, il senatore Costanzo Della Porta, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio, il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti insieme ai primi cittadini di Montecilfone Giorgio Manes e Portocannone Luigi Gallo.

L'iniziativa rientra nella piu' ampia realizzazione di differenti percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del nostro territorio, vino ed olio nell'ambito del bando della Regione Molise "I cammini del Molise Frentano- Itinerari dei Gusti e dei Sapori" che prevede fondi per 59.867 euro. (ANSA).