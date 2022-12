Psr Molise: ottime performance su investimenti e spesa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 DIC - "I nostri sono numeri da record, risultiamo tra le prime tre regioni d'Italia soprattutto grazie all'accelerazione di spesa avvenuta negli ultimi 4 anni.

Si è passati dai 22 milioni di euro del biennio 2016-2017 agli attuali 183, con oltre 161 milioni di spesa pubblica sostenuta nel periodo 2018-2022, portando il livello di attuazione del programma dal 10% all'88%". Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere, a margine della riunione del Comitato di Sorveglianza del Psr Molise che si è tenuta oggi a Rocchetta a Volturno (Isernia).

"Alle risorse derivanti dall'estensione del programma, annualità 2021 e 2022, mantenendo la sua architettura originaria - ha proseguito - si aggiungono quelle della nuova strategia Next Generation EU, la dotazione complessiva del Psr passa quindi da circa 208 milioni di euro a 282 milioni. Una buona notizia per le nostre start-up e per le imprese non agricole e una grande opportunità per quegli interventi sui temi cosiddetti non tradizionali, favorendo di fatto uno sviluppo più armonico del territorio".

"I tecnici Ue e del ministero - ha fatto sapere l'assessore - hanno espresso vivo apprezzamento e sottolineato la qualità della performance di una Regione che ha saputo in tale ambito creare un'eccellenza, nonostante la grave crisi internazionale dovuta a guerra e pandemia e le grosse e ben note difficoltà economiche e sociali che affliggono il Molise". (ANSA).