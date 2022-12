AdriFest,un mare di cultura tra musica, cinema e letteratura

(ANSA) - TERMOLI, 13 DIC - Concerti, letteratura, collettiva d'arte e cinema in un viaggio artistico e culturale di alto livello con artisti di fama internazionale. Tutto questo e ancora di più è AdriFest, il festival delle arti che coniuga la passione per la musica con l'amore per il territorio.

Il cartellone di eventi è stato presentato, questa mattina, presso la Casa Museo "Stephanus" dal direttore artistico Luca Ciarla, violinista e compositore originario di Termoli, dall'Assessore comunale alla cultura Michele Barile e dal consigliere comunale di Guglionesi e responsabile del Teatro Fulvio Michele D'Anselmo.

Nove gli appuntamenti previsti dalla rassegna curata da Ciarla con l'artista Keziat che si svolgeranno a Termoli, Guglionesi (Campobasso) e Larino (Campobasso).

L'Adrifest prenderà il via il 28 dicembre prossimo con la mostra collettiva "Timeless" a cura di Carmen D'Antonino nell'Ex Palazzo Vescovile di Termoli e proseguirà fino alla chiusura del festival prevista il 7 gennaio 2023.

Il 29 dicembre il primo concerto al Teatro Fulvio di Guglionesi con la musica graffiante e popolare del cantautore giramondo Peppe Voltarelli. Ad aprire la serata sarà il gruppo molisano La Suonata Balorda, vincitore del Premio Fabrizio De Andrè nel 2016.

Il 30 dicembre, a Termoli, l'evento unico in omaggio del talentuoso ingegnere termolese della Ericsson Enzo Caruso, scomparso a Stoccolma nel 2020.

Si prosegue il 2 e il 4 gennaio al lido Cala Sveva con i concerti della violista Irida Gjergji Mero e la violoncellista Flavia Massimo che presenteranno sonorità acustico/elettroniche che partono dai Balcani per abbracciare atmosfere mediterranee e mediorientali.

Il 3 gennaio, a Palazzo Ducale di Larino arriva la fisarmonica di Vince Abbracciante con il suo spettacolo Nocturno.

Il 5 gennaio, a Termoli, è di scena la scrittrice campobassana Valentina Farinaccio per la presentazione del suo ultimo romanzo "Non è al momento raggiungibile", edito da Mondadori.

ll 6 gennaio sarà proiettata una selezione di cortometraggi dedicati al viaggio, a cura di Molise Cinema, in collaborazione con la Rete dei Festival dell'Adriatico.

Luca Ciarla con il suo violino chiude il Festival con un concerto nella Cattedrale di Termoli il 7 gennaio, presentando un programma musicale incentrato su originali rivisitazioni del repertorio sacro e spirituale. (ANSA).