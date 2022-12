Ministro Sangiuliano, porto Molise nel cuore (2)

(ANSA) - AGNONE, 10 DIC - "Gli agnonesi, e più in generale i molisani, si sono fatti onore in tutto il mondo attraverso il fenomeno dell'emigrazione in America Latina, nel Nord America dove hanno portato la loro cultura. Ora noi dobbiamo farla riemergere, far sì che il Molise entri nel grande circuito turistico nazionale. È importante che i turisti conoscano anche questi territori perché abbiamo tantissimo da offrire. Una storia millenaria, come testimonia la Fonderia Marinelli", ha poi detto il ministro Gennaro Sangiuliano al termine della visita alla Fonderia Marinelli. (ANSA).