Intesa tra Comune di Termoli e Commissario Zes Adriatica

(ANSA) - TERMOLI, 09 DIC - Firmata intesa tra il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, e il Comune di Termoli.

L'accordo, sottoscritto lo scorso 6 dicembre, rappresenta il primo in Italia riguardante le Zone Economiche Speciali con l'obiettivo di semplificare e accelerare gli iter procedurali inerenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica nel caso di investimenti che ricadono parte in area Zes e parte in area non Zes.

Il patto si è reso necessario per dare il via tempestivamente alle procedure amministrative relative all'Autorizzazione Unica, presentata allo Sportello Unico Digitale del Commissario, per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo nell'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (COSIB), riferita a un investimento di circa 60 milioni di euro.

Con tale accordo, proposto dal Commissario della Zes e condiviso con il sindaco di Termoli Roberti e gli uffici competenti del Comune di Termoli, si conferisce mandato all'ingegnere Guadagnuolo di svolgere l'intera procedura, comprendente anche quella afferente al Comune per la parte dell'intervento non rientrante in Zes nel rispetto dei tempi e dei termini perentori previsti dal D.L. 91/2017 istitutivo delle Zone economiche speciali.

La procedura semplificata si concluderà con il rilascio del "placet" finalizzato all'esercizio dell'intero insediamento produttivo, che ingloberà il provvedimento del Comune di Termoli per la parte non ricadente in zes. (ANSA).