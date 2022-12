Natale: campana e zampognari dal Molise per il Papa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 DIC - È di Agnone (Isernia) la campana donata a Papa Francesco per celebrare la Natività 2022.

Realizzata dalla millenaria Fonderia Marinelli, l'opera in bronzo è stata consegnata al Pontefice in occasione dell'inaugurazione nei giorni scorsi dell'albero di Natale e del presepe in piazza San Pietro a Roma. Alla cerimonia erano presenti anche gli zampognari di Scapoli (Isernia) che hanno partecipato all'udienza con il Santo Padre nell'Aula Paolo VI e poi suonato in Piazza San Pietro. Sempre nel fine settimana appena trascorso, Agnone ha ospitato la prima edizione della "Festa dei fuochi rituali" che ha coinvolto i riti del fuoco di sette comuni molisani, oltre 250 le torce accese lungo le strade del paese. L'evento ha fatto da apripista all'attesa Ndocciata in programma sabato prossimo 10 dicembre per la quale sono attesi migliaia di spettatori. (ANSA).