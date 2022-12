Arcivescovo Bregantini ricoverato in ospedale a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 DIC - "Il nostro arcivescovo monsignor Giancarlo Bregantini sarà ricoverato per alcuni giorni presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso per controlli clinico-strumentali, necessari per la valutazione della sua completa ripresa di salute". Lo rende noto la Curia in una nota stampa. "L'Arcivescovo - prosegue la nota - affronta con molta serenità questa ulteriore prova e ringrazia il clero e i suoi fedeli per la preghiera e l'ospedale per l'assistenza che sta ricevendo". Il prelato lo scorso settembre è stato operato all'Istituto neurologico 'Neuromed' di Pozzilli (Isernia) dopo un malore. (ANSA).