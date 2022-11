Pnrr, a Isernia percorsi autonomia e inserimento disabili

(ANSA) - ISERNIA, 13 NOV - Il comune di Isernia, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha avviato l'iter per la selezione di 12 persone con disabilità per le quali saranno predisposti percorsi di autonomia e inserimento socio-lavorativo grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "L'Avviso risponde all'obiettivo generale di fornire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone disabili, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro un'opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica". I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza in uno dei 24 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia; età compresa tra i 18 (compiuti) e i 65 anni (non compiuti); possesso di certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92; grado di autodeterminarsi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

Il percorso avrà inizio con la sottoscrizione di Progetti Personalizzati e terminerà entro la data del 30 giugno 2026.

L'istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli allegati all'Avviso e dovrà essere inviata, con i documenti necessari, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso medesimo all'albo pretorio online del Comune di Isernia (Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia). (ANSA).