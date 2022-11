Comune Termoli aderisce a Giornata internazionale diabete

(ANSA) - TERMOLI, 13 NOV - Il Comune di Termoli aderisce alla Giornata Internazionale del Diabete con l'illuminazione di blu della facciata del Municipio e l'organizzazione di tre giorni di eventi voluti dal Simdo, Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità, come la camminata con il presidente dell'Archeoclub di Termoli Oscar De Lena e l'inaugurazione di una panchina blu in centro.

Fino al 14 novembre, il Municipio si colorerà di blu nelle ore serali per sensibilizzare la comunità verso la malattia e le problematiche correlate.

Oggi camminata lungo i luoghi in cui si svolse la "Battaglia di Termoli" dal 3 al 6 ottobre 1943 e inaugurazione, in via XX settembre, di una panchina blu, con il sindaco Francesco Roberti e il presidente Sidmo Molise e Abruzzo Carla Scarano. (ANSA).