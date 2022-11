Sanità, ritiro Pos, a Termoli Consiglio comunale straordinario

(ANSA) - TERMOLI, 11 NOV - L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza al Comune di Termoli per il ritiro del Pos 2022-2024 è il primo punto del Consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria e in adunanza aperta per il 14 novembre prossimo, alle ore 18.

Quattro gli argomenti all'ordine del giorno, ma l'assemblea è stata voluta dal centrodestra per la discussione della situazione dell'ospedale "San Timoteo" anche a seguito delle recenti sentenze inerenti il punto nascite. Tra gli altri argomenti, l'istituzione e funzionamento dei consigli di quartiere della città con la nomina della commissione elettorale.

Sulla questione della richiesta di ritiro del Pos da parte del centrodestra, la minoranza municipale sottolinea "Ci sembra estremamente generico l'ordine del giorno e basato su vaghi richiami all'importanza del coinvolgimento delle parti sociali e della conferenza dei sindaci, non abbastanza incisivo nell'individuare i punti chiave per la ricostruzione di un sistema ormai del tutto collassato e tardivo perché giunto dopo tre anni e mezzo di sostanziale, assordante silenzio, mentre assistevamo sgomenti al progressivo svuotamento del San Timoteo e degli altri presidi ospedalieri in regione". (ANSA).