Fare impresa, domani all'Unimol 'Olivetti Day 2022'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - 'Il futuro per i giovani, i giovani per il futuro': è il tema dell'evento nazionale 'Olivetti Day 2022' promosso dall'Università del Molise, Regione Molise e Sviluppo Italia Molise in programma domani 10 novembre, dalle 9 alle 13, nell'Aula magna dell'Ateneo a Campobasso.

'Olivetti Day' è una rassegna annuale partita nel 2013, dedicata alla figura e alla visione di Adriano Olivetti, che viene divulgata attraverso il contributo di illustri relatori individuati tra coloro che applicano nella loro impresa e nelle loro attività la filosofia olivettiana basata sui principi della centralità dell'essere umano e sull'impresa come servizio alla comunità.

"L'incontro - fa sapere l'Unimol - si pone l'obiettivo di diffondere verso l'odierno tessuto imprenditoriale ed educativo il modello illuminato di fare impresa, alla base dell'approccio di Adriano Olivetti, figura che con un inedito mix di genio e ingegno ha contribuito a realizzare alcune delle più importanti pagine della storia industriale italiana". (ANSA).