Incompatibilità Toma: Commissione chiede parere Avvocatura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 NOV - Presieduta dal presidente, Andrea Di Lucente, si è riunita oggi la Prima Commissione permanente alla Regione Molise. Lo stesso Di Lucente in apertura dei lavori ha avocato a sé l'incarico di relatore della proposta di legge di iniziativa della consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli sulla incompatibilità negli ultimi sei mesi della legislatura tra le cariche di presidente della Regione e di commissario per la sanità. La Commissione ha quindi iniziato l'esame della proposta di legge nell'ambito del quale è stato chiesto, su alcuni specifici aspetti, un parere dell'Avvocatura regionale. L'esame, in attesa del parere richiesto, continuerà nelle prossime sedute. (ANSA).