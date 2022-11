Economia civile, tre giorni in Molise nel segno di Genovesi

(ANSA) - TERMOLI, 07 NOV - La costituzione del "distretto di economia civile" dedicato alla figura di Antonio Genovesi, filosofo-economista e padre dell'economia civile, avviata con la Delibera dell'amministrazione Comunale di Guglionesi, si inserisce in un percorso che ha come obiettivo lo sviluppo di iniziative e la sperimentazione di interventi per la valorizzazione delle risorse del territorio: cultura, ambiente, competenze. E proprio il Comune di Guglionesi con la sezione Anpi del paese, il Parco Letterario e del Paesaggio "Jovine", sono gli organizzatori di una "tre giorni" dedicata all'economia civile. L'evento prenderà il via giovedì 10 novembre, alle 10,30, nella sala consiliare del Comune di Guglionesi con la consegna della cittadinanza onoraria a Stefano Zamagni, presidente dell'Accademia Pontificia delle Politiche Sociali, tra i primi, in Italia, a riscoprire e far conoscere il valore e la modernità di quella che, nel '700, Antonio Genovesi battezzava "Economia civile". E' prevista la partecipazione di Generoso Matteo Bottigliero, sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), città natale di Genovesi.

Il focus sull'economia civile proseguirà venerdì 11 novembre, a Termoli, presso l'Istituto Commerciale Boccardi, con l'incontro "Comunità intraprendenti e comunità trasformative".

Verrà illustrata la ricerca, realizzata dall'Euricse, sulle "comunità intraprendenti" che si auto-organizzano per affrontare i problemi sociali, ambientali, economici e ambientali del territorio attraverso: le cooperative di comunità, le cooperative energetiche. Parteciperà Salvatore Esposito dell'Università della Pace che relazionerà sulle "comunità trasformative" che creano nuova occupazione e socialità.

Sabato 12 novembre, alle ore 16,00 a Guglionesi, a chiusura della tre giorni, la lectio magistralis di Stefano Zamagni sul tema "Economia civile - la grande trasformazione". (ANSA).