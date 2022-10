20 anni sisma S.Giuliano: villaggio diventerà centro Cri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 OTT - Il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia (Campobasso) che ha ospitato tutti gli abitanti del paese negli anni successivi al sisma del 2002, oggi è in stato di abbandono, ma nei prossimi mesi partiranno i lavori per la ristrutturazione e in futuro diventerà un centro polifunzionale della Croce Rossa Italiana.

Il villaggio è composto da 270 abitazioni di legno, la scuola, una chiesa, un centro polifunzionale e altre infrastrutture. Da quando la ricostruzione è terminata e gli abitanti di San Giuliano sono potuti tornare nelle loro case in paese, la struttura è finita nel degrado. Il suo recupero negli anni scorsi è stato inserito nel Cis, il Contratto di sviluppo per il Molise.

"Tramite Invitalia - spiega il sindaco Giuseppe Ferrante - è stata affidata la progettazione per la ristrutturazione. Stiamo attendendo la stesura del progetto definitivo e subito dopo ci sarà una gara per aggiudicare i lavori di recupero. Sarà realizzato un centro di formazione della Croce Rossa italiana che attualmente non esiste nel Centro Sud. Credo sarà pronto entro un anno". (ANSA).