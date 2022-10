Molise si presenta a Salone internazionale vacanze di Lugano

(ANSA) - TERMOLI, 28 OTT - Uno stand di grande impatto visivo con gigantografie, un'offerta integrata tra mare, montagna, borghi e aree interne per un viaggio condito da specialità enogastronomiche di alto livello. E ancora: paesaggi naturali, percorsi tra monumenti e siti archeologici. Si presenta così il Molise alla Fiera internazionale delle vacanze di Lugano, in programma dal 29 ottobre al primo novembre. L' Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, nell'ambito del Programma "Le Autentiche emozioni del Molise" approvato dalla Giunta regionale, sarà presente alla fiera svizzera tra gli eventi leader per l'industria del turismo con importanti occasioni di business.

Durante l'evento sarà possibile incontrare oltre 11.000 famiglie del luogo che, solo per le vacanze, generano un fatturato di oltre 50 milioni di euro.

La formula della fiera concentra in un'unica location tutta l'offerta del turismo. Anche per questa edizione, il turismo enogastronomico si conferma un valore aggiunto delle vacanze e, per soddisfare i visitatori appassionati che fanno della ricerca di sapori e di tradizioni autentiche una meta di vacanza, si svolgeranno degustazioni gratuite di vini e prodotti tipici alla scoperta di sapori e tradizioni.

Durante la manifestazione saranno comunicati i vincitori dei "Swiss Tourism Awards" 2022, i prestigiosi riconoscimenti assegnati alle destinazioni che con il loro impegno testimoniano l'eccellenza in differenti segmenti dell'industria del turismo.

Il Molise subito dopo l'inaugurazione, prevista domani alle 10.30, proporrà due appuntamenti con il gusto: presenterà la Tintilia, prodotto da un vitigno autoctono del territorio, e specialità della tradizione gastronomica. (ANSA).