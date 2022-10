Sisma S.Giuliano: Consiglio regionale per 20/o anniversario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 OTT - Come ogni anno il Consiglio regionale del Molise commemorerà le vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia (Campobasso) il prossimo 31 ottobre.

In occasione del 20/o anniversario della tragedia che causò la morte di 30 persone, tra queste i 27 bambini e la loro maestra vittime nel crollo della scuola Jovine, la conferenza dei capigruppo di Palazzo D'Aimmo, riunitasi oggi, ha deciso di convocare la seduta straordinaria per il ricordo delle vittime.

